三高免驚 食物代換技巧健康過中秋
今天是中秋節，營養師提醒，有高血壓、高血脂、高血糖三高問題的民眾，如果想要兼顧口腹之慾及健康，可利用食物的代換技巧，享受一個健康、無負擔的快樂中秋節。
衛福部台中醫院營養師林淑湄表示，中秋節應景食物中，最容易造成血糖飆高的就是月餅。月餅除了由澱粉製成，並包有豆沙、棗泥、栗子、蓮藕等餡料，糖分不容小覷。一個廣式月餅熱量約300至600大卡不等，含高脂肪、高糖分、高熱量，因此食用月餅宜淺嘗即可。
另外，吃柚子時每次份量宜控制在2至3瓣，1天總份量為2份；烤肉時也要避免甜不辣、玉米、米血、米腸等主食類食物攝取過多。而糖尿病病友要安心吃，一定要做好醣類代換（一份主食70大卡、醣類15公克），並增加蔬菜類食物的比例（如青椒、蕈菇、筊白筍、絲瓜等），以避免餐後血糖太高。
林淑湄指出，有高血壓、高血脂的民眾，應該減少飽和脂肪酸及醬料的攝取，多食用新鮮自然食物、少用加工製品。尤其含蛋黃的月餅，含鈉量及膽固醇比較高，攝取時應以小分量為宜。
營養師提醒民眾，應注意月餅、烤肉等高熱量問題，適度運動，每天至少運動30分鐘，每週累積運動150分鐘，盡量不要暴飲暴食，避免體重增加。1050915
(中央社)
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