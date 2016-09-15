國際青年大使美加團抵達智利

台灣國際青年大使美加團13日早上抵達聖地牙哥機場，中華民國駐智利代表陳新東與全體館員及智利僑務委員傅平波夫婦、僑務顧問高主仁夫人等僑領都到機場接機，團員們感受到濃濃人情味。

除了濃濃人情味，更有香味四溢的飯香! 陳新東於青年大使團抵達智利當天中午在其職務宿舍舉行歡迎便餐，由代表處全體眷屬親手調製具有智利特色的台灣餐點，將智利紅酒、富士蘋果入菜，讓青年大使團成員大快朵頤，也藉由飲食讓青年大使們瞭解智利外銷台灣的主要產品，增廣見聞。

智利首都地區Lo Barnechea市教育局長、智利天主教大學代表及僑領等70人也應邀參加餐會。

青年大使美加團已經在加拿大溫哥華、美國西雅圖及紐約演出，頗受好評。智利是演出的最後一站，也是南美洲唯一的一站，因此格外受到智利各界及僑胞的期待與注目。

青年大使團將於15日農曆中秋節當天在智利天主教大學舉行公演，在月圓人團圓的節慶中，與智利人民及台灣鄉親歡聚一堂，表演閩客、原住民舞蹈，展現台灣多元文化，同時也一解台灣鄉親「每逢佳節倍思親」的鄉愁。

除了公演外，青年大使團成員也將拜會智利國會、與智利學生進行木球交流，以及教導老人太極拳、台灣傳統舞蹈等。「拓展視野」、「文化交流」與「愛心關懷」等特質在青年大使團成員身上展露無遺。1050915

(中央社)