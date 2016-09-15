國際青年大使美加團抵達智利
台灣國際青年大使美加團13日早上抵達聖地牙哥機場，中華民國駐智利代表陳新東與全體館員及智利僑務委員傅平波夫婦、僑務顧問高主仁夫人等僑領都到機場接機，團員們感受到濃濃人情味。
除了濃濃人情味，更有香味四溢的飯香! 陳新東於青年大使團抵達智利當天中午在其職務宿舍舉行歡迎便餐，由代表處全體眷屬親手調製具有智利特色的台灣餐點，將智利紅酒、富士蘋果入菜，讓青年大使團成員大快朵頤，也藉由飲食讓青年大使們瞭解智利外銷台灣的主要產品，增廣見聞。
智利首都地區Lo Barnechea市教育局長、智利天主教大學代表及僑領等70人也應邀參加餐會。
青年大使美加團已經在加拿大溫哥華、美國西雅圖及紐約演出，頗受好評。智利是演出的最後一站，也是南美洲唯一的一站，因此格外受到智利各界及僑胞的期待與注目。
青年大使團將於15日農曆中秋節當天在智利天主教大學舉行公演，在月圓人團圓的節慶中，與智利人民及台灣鄉親歡聚一堂，表演閩客、原住民舞蹈，展現台灣多元文化，同時也一解台灣鄉親「每逢佳節倍思親」的鄉愁。
除了公演外，青年大使團成員也將拜會智利國會、與智利學生進行木球交流，以及教導老人太極拳、台灣傳統舞蹈等。「拓展視野」、「文化交流」與「愛心關懷」等特質在青年大使團成員身上展露無遺。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。