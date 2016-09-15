颱風莫蘭蒂登陸 廈門停水停電
根據「廈門天氣在線」消息，颱風莫蘭蒂今天凌晨3時5分從中國大陸福建省廈門市沿海登陸。颱風重創電網，已造成廈門大範圍停水、停電。
廈門網報導，據廈門天氣在線消息，莫蘭蒂颱風登陸廈門後的第一小時，廈門雨勢宛如開啟「倒水」模式，南部區域一小時雨量普遍超過50毫米，最大降雨量在颱風經過的鳳南中學，小時雨量破百。
颱風上午7時移動到泉州安溪境內，強度逐漸減弱。
據國網廈門供電公司消息，颱風正面襲擊廈門，電網遭到重創，已造成大量變電廠停運，廈門全市大範圍停電，尤其是島外地區更嚴重。
據水務集團消息，廈門全市水廠因外線故障導致水廠停電，全市停止供水。何時恢復正常供水，要看電力何時能恢復正常。1050915
(中央社)
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