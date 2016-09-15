河內迎中秋 老街熱鬧非凡

中秋節來臨，越南全國各地陸續舉行多項迎接中秋節活動，過節氣氛濃厚。河內市老街近日到處可看到彩色多樣的玩具和裝飾品，擠滿逛逛和購買人潮，氣氛熱鬧非凡。

越南人過中秋也吃柚子、月餅，但沒有烤肉，中秋節也是兒童節。家長們將購買玩具和禮物贈送給孩童，同時將專門為兒童舉辦文化藝文和賞月宴會等活動，讓他們玩耍與歡喜過節。

位於河內市老街的行馬街（Hang Ma）兩週前商家開始販賣各種各樣的玩具和裝飾品，越靠近中秋節，這個「中秋夜市」越熱鬧非凡，尤其是晚上通常都會湧現人潮。

家長帶著小孩逛街。隨著當地生活水準提高，現在現代玩具充斥市場而且種類多樣、彩色和式樣豐富，但是星星造型的燈籠仍是越南孩童玩耍過節不可缺少的傳統玩具。在河內中秋夜市行馬街也常見兒童手提星星燈籠逛街玩耍，幸福喜悅全寫在臉上。1050915

(中央社)