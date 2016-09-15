第二屆唐獎得主 21日起陸續抵台

我要評比

第二屆唐獎得主日前揭曉，9月底將舉辦一系列「唐獎週」活動，重頭戲是25日頒獎典禮。各獎項得主於21日起陸續抵台，將到全台各地與大學、高中師生互動。

唐獎由潤泰集團總裁尹衍樑西元2012年創辦，2014年頒發第1屆，今年頒發第2屆，委託中央研究院評選。今年得主共6人，包括「永續發展獎」亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）（美）；「生技醫藥獎」伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）（法）、珍妮佛‧道納（Jennifer A. Doudna）（美）、張鋒（美）。

第二屆唐獎「漢學獎」得主為狄培理（William Theodore de Bary，又譯狄百瑞）（美）；「法治獎」路易絲‧阿爾布爾（Louise Arbour）（加拿大）。

唐獎基金會說，各獎項得主或代表人，預計21日起陸續抵台。除所有得主都會參與的得獎人演講、頒獎典禮與唐獎盛宴等，還會兵分多路到全台各地，讓師生都能一睹大師風采。

其中最近一場安排於22日下午，由道納到台北市立第一女子高級中學與學生互動。道納和夏彭提耶一同解開「CRISPR/Cas9」神秘機制，並一同發展出的系統，大幅簡化實驗步驟，讓基因編輯更有效率。

首屆唐獎得主在唐獎週全員到齊，第二屆則有2人因年歲已高，不便長期搭機抵台。羅森費爾德由弟子卡吉爾（Ashok Gadgil）代表；狄培理由門生鄭義靜（Rachel E. Chung）代表。1050915

(中央社)