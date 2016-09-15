工研院產經研究中心副主任哥國演講
應哥倫比亞領航者大學邀請，台灣工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心副主任張超群，於當地時間13日晚間以台灣產業經濟發展經驗為題在該校演講廳發表演講，駐哥代表葉德貴等與會聆聽。
領航者大學師生約80人也到場旁聽張超群演講。
葉德貴致詞時表示，工業技術研究院為中華民國首屈一指的國際級應用科技研發機構，擁有近6000名研發人員，職司科技研發並將其商品化，創造經濟價值，並帶動相關產業成長發展。他山之石，可以攻錯，藉由張超群分享的台灣工研院發展經驗，或許可以帶給哥國一個產業發展的新思考模式及方向。
張超群於演說時強調，新科技的價值在於將其商品及市場化，台灣工研院成立40年來，已累計超過數萬件專利，新創及育成多家公司，包括知名的台積電、聯電、台灣光罩等均與工研院合作。
另外，為因應產業環境的改變，工研院除將持續研發具有前瞻性的關鍵技術，並提供全方位的研發合作與商業顧問服務，以協助台灣產業面對變化萬千的市場趨勢。
整場演說歷時近2小時，張超群並於演說後預留近20分鐘進行Q&A，出席師生對於工研院相關經驗均深感興趣，無不把握時間踴躍提問。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。