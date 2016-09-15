工研院產經研究中心副主任哥國演講

我要評比

應哥倫比亞領航者大學邀請，台灣工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心副主任張超群，於當地時間13日晚間以台灣產業經濟發展經驗為題，在該校演講廳發表演講，駐哥代表葉德貴與會聆聽。（駐哥倫比亞代表處提供）中央社 105年9月15日

應哥倫比亞領航者大學邀請，台灣工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心副主任張超群，於當地時間13日晚間以台灣產業經濟發展經驗為題在該校演講廳發表演講，駐哥代表葉德貴等與會聆聽。

領航者大學師生約80人也到場旁聽張超群演講。

葉德貴致詞時表示，工業技術研究院為中華民國首屈一指的國際級應用科技研發機構，擁有近6000名研發人員，職司科技研發並將其商品化，創造經濟價值，並帶動相關產業成長發展。他山之石，可以攻錯，藉由張超群分享的台灣工研院發展經驗，或許可以帶給哥國一個產業發展的新思考模式及方向。

張超群於演說時強調，新科技的價值在於將其商品及市場化，台灣工研院成立40年來，已累計超過數萬件專利，新創及育成多家公司，包括知名的台積電、聯電、台灣光罩等均與工研院合作。

另外，為因應產業環境的改變，工研院除將持續研發具有前瞻性的關鍵技術，並提供全方位的研發合作與商業顧問服務，以協助台灣產業面對變化萬千的市場趨勢。

整場演說歷時近2小時，張超群並於演說後預留近20分鐘進行Q&A，出席師生對於工研院相關經驗均深感興趣，無不把握時間踴躍提問。1050915

(中央社)