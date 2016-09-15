碰撞擱淺4漁船 研議後續處理方式

颱風莫蘭蒂侵襲高雄地區，造成高雄港第一港口北防波堤4艘漁船碰撞擱淺及一名船員落海死亡；港務單位15日持續監控船隻，研議後續處理方式維護港區安全。（高雄市海洋局提供）中央社記者陳朝福傳真 105年9月15日

颱風莫蘭蒂昨天侵襲高雄地區，造成高雄港第一港口北防波堤4艘漁船碰撞後擱淺及1名船員落海死亡；港務單位今天持續監控船隻，並研議後續處理方式，以維護港區安全。

莫蘭蒂造成「順天606號」等4艘漁船因斷纜漂流碰撞，隨後擱淺在高雄港第一港口北防波堤，警消平安救出受困船員22人，落海失蹤船員陳姓男子經警消和海巡人員漏夜搜尋，今天在擱淺附近海面尋獲打撈上岸。

高雄市政府海洋局表示，莫蘭蒂風力強勁，吹斷「順天606號」等4艘漁船纜繩，目前仍擱淺在第一港口北防波堤內。

海洋局與台灣港務股份有限公司高雄港務分公司等持續監控這4艘漁船，並研議後續適當處理方式。1050915

(中央社)