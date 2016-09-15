莫蘭蒂橫掃金門 房屋搖晃如地震
颱風莫蘭蒂今天凌晨橫掃金門，不僅大樓，連平房都搖晃不已，彷彿地震，很多人在睡夢中被強大的風聲吵醒或被搖醒。屋外狂風大作，招牌和雜物碰撞聲四起，整晚金門幾乎無人能眠。
由於狂風大作加上停電，多數民眾無法外出一探究竟，大家拿著手機互相交換訊息，才知原來不管是住在7、8樓或1、2樓都處在「風雨飄搖」中，感覺屋頂要被掀翻了一樣；屋外鐵架、招牌和雜物碰撞聲和汽車警報聲震天價響，民眾被嚇得魂飛魄散。
民眾睡不著，紛紛在臉書上交換訊息。有人高喊：「救命啊！這颱風到底是三小，整棟公寓在搖，整個門窗快爆掉的感覺。」也有人說，「自從丹恩之後、好久沒這麼戰戰兢兢了」；還有人寫道：「我們家一樓全部8間住戶的採光罩砸下來，門還被鐵架堵住」。
直至上午8時30分，全島仍有多處停電。金門縣政府9時30分將召開第3次防颱會議。1050915
(中央社)
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