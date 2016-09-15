NBA》林書豪關心台灣災情 開直播感謝球迷

林書豪在臉書上開直播，接受球迷各式各樣的逼問。(取自林書豪臉書)

林書豪挑在台灣中秋節當天，先是關心台灣的颱風災情，在臉書上寫著，「連著幾個颱風，請大家注意安全，我會為你們禱告，也為辛苦搶修、救災的人禱告。」接著開了快40分鐘的直播，接受球迷「拷問」，回答不少相當有趣的問題。

當然不少球迷最關心的，還是林書豪搬到紐約新家的狀況，他強調自己為了方便練球，當然會住在布魯克林區，目前還在忙著買家具，他甚至大方展示冰箱內放了什麼飲料，不過他已經開始想加州的家人與朋友了，因為不管他到哪裡打球，他永遠最懷念的都是加州老家。

回憶自己跟姚明第一次見面場景，林書豪說：「當時我心裡只想，天啊！怎麼有人可以長得這麼高，且很難想像怎麼跟這樣高大的人在場上對抗，那種感覺很難忘記，但他對我很親切，完全沒有架子，我永遠感謝他給我的一切鼓勵。」

林書豪的新髮型何時出爐，也是球迷關心話題之一，「我還在考慮當中，不過新球季我一定換新髮型上場，請大家放心！」不過有球迷問他何時剪頭髮，豪哥堅決表示，「你這是什麼問題呢？我不會剪頭髮的！」

甚至林書豪也用中文回答大家，「我看到不少球迷用中文說早安，你們都在台灣或亞洲，我知道現在早上8點15分，感謝你們都有起床！」不過最有趣的時刻發生有人竟問他靠什麼過活，豪哥用相當誇張表情回答：「當然是打籃球！」

(中時電子報)