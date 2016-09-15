NBA》林書豪關心台灣災情 開直播感謝球迷
林書豪挑在台灣中秋節當天，先是關心台灣的颱風災情，在臉書上寫著，「連著幾個颱風，請大家注意安全，我會為你們禱告，也為辛苦搶修、救災的人禱告。」接著開了快40分鐘的直播，接受球迷「拷問」，回答不少相當有趣的問題。
當然不少球迷最關心的，還是林書豪搬到紐約新家的狀況，他強調自己為了方便練球，當然會住在布魯克林區，目前還在忙著買家具，他甚至大方展示冰箱內放了什麼飲料，不過他已經開始想加州的家人與朋友了，因為不管他到哪裡打球，他永遠最懷念的都是加州老家。
回憶自己跟姚明第一次見面場景，林書豪說：「當時我心裡只想，天啊！怎麼有人可以長得這麼高，且很難想像怎麼跟這樣高大的人在場上對抗，那種感覺很難忘記，但他對我很親切，完全沒有架子，我永遠感謝他給我的一切鼓勵。」
林書豪的新髮型何時出爐，也是球迷關心話題之一，「我還在考慮當中，不過新球季我一定換新髮型上場，請大家放心！」不過有球迷問他何時剪頭髮，豪哥堅決表示，「你這是什麼問題呢？我不會剪頭髮的！」
甚至林書豪也用中文回答大家，「我看到不少球迷用中文說早安，你們都在台灣或亞洲，我知道現在早上8點15分，感謝你們都有起床！」不過最有趣的時刻發生有人竟問他靠什麼過活，豪哥用相當誇張表情回答：「當然是打籃球！」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。