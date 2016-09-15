東京、大阪手扶梯左右習慣不同 原因是…

靠左、還靠右？日本各地習慣不同，究竟為何？(圖/ shutterstock提供)

靠左、還靠右？日本道路通行方向與台灣左右相反，是左側通行，對外地人來說，走路時都要特別留意，以免撞到對向行人、來車；但在大阪地鐵搭乘手扶梯時卻與台灣一樣，行人會站立在右側，讓出左側給趕時間的乘客通行，而這也讓不少初遊日本的旅客很好奇，究竟是為何呢？

儘管捷運、地鐵現行提倡搭乘手扶梯減少走動，並無強制靠左靠右，但「靠邊站」自成一列似乎已成為當地居民的一種「默契」。日本各地走路左右習慣不一，以台灣遊客最熟知的城市東京與大阪，是許多人首訪日本的第一站，也是最常有旅客提出走路方向不協調的疑問。

一般來說，日本交通法規是靠左行駛，東京搭乘手扶梯也是靠左站立，但大阪習慣靠右站立。而當中最常見的解釋原因是有二，一是大阪1970年舉辦世界博覽會時，為因應來自習慣右側行走的各國人潮，而推行手扶梯「靠右站、左道通行」。

二是與日本文化背景有關，過去東京多是武士之家，習慣左側佩掛武士刀，方便右手拔刀，因此大多靠左行走，減少行走間不慎擦撞而惹紛爭；另大阪則是因商人多，且和服是下前襟右開，靠右行走能防範扒手竊走放置在胸前的錢包。

總之，赴日旅遊若不太習慣、不清楚走哪邊，最簡單的方法就是跟著前方行人靠邊，避免當路上低頭族。

(中時電子報)