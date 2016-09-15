中俄南海軍演 演練海島進攻戰術
中俄正在南海地區舉行為期8天的「海上聯合－2016」軍事演習，兩軍昨天在廣東省湛江演練海島進攻戰術，之後還將進行聯合奪島演練。
中新社報導，參加演習的中俄海軍陸戰隊員14日下午在湛江一座訓練場聯合進行海島進攻戰鬥戰術綜合演練，以雙方聯合進攻海島高地、殲滅防禦敵方為背景。
報導說，以兩棲突擊車為主的火力打擊隊登陸後，立即用火炮摧毀模擬敵方的掩體與工事，掩護步兵向縱深進攻。兩支突擊隊快速占領陣地兩側橋梁與水渠一線，引導戰車前進，向海島高地發起攻擊。
參與演練的中共海軍一陸戰旅裝甲團參謀長胡林說，由於語言不通，雙方陸戰隊員主要靠手勢、手語協同配合，並透過交流訓練，熟悉演練進攻路線。
擔任陸方現場指揮員的中共海軍一陸戰旅副旅長孫浩指出，這是中俄海軍陸戰隊首次在戰術層面混編。這次演練成功進行，為之後的聯合立體奪控島礁演練打下良好基礎。
「海上聯合－2016」從12日進行到19日。這次是「海上聯合」系列自2012年首次舉行艦隊演習以來，共軍首度以南海艦隊兵力為主參加。1050915
(中央社)
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