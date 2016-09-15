蓋亞太空望遠鏡 繪出最詳盡銀河地圖

科學家繪製的3D銀河系地圖。(圖截取自歐洲太空總署的網頁)

天文學家透過歐洲太空總署(European Space Agency)的蓋亞太空望遠鏡(Gaia)，描繪出史上最詳盡，比以前精確20倍的銀河系地圖。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，英國主要調查員Gerry Gilmore說，蓋亞計畫已經改變人類對銀河系的認知。過去因為地球位在銀河系的內部，很難了解銀河系確切的模樣。蓋亞太空望遠鏡目前雖然只探測了銀河系裡1%的星球，但是已經比之前的觀測更詳盡至少20倍。

蓋亞太空望遠鏡裝載太空史上最精確、高達10億畫素的相機，並裝有100個電子探測器。蓋亞在2013年發射到太空後，已經測得超過11億顆星球的精確位置和亮度。科學家藉此機會逐漸將從蓋亞獲得銀河系資訊，描繪成一個3D地圖。

這些資訊已經揭露出許多潛藏的科學新發現，例如銀河系可能含有比預計更多的星球。科學家原本預計蓋亞會在2017年底發現10億顆行星，但是這個預測已經上修不少，負責處理蓋亞獲得的的資訊的研究人員、牛津大學的Floor van Leeuwen說，人類很有可能完全低估了星球的數量，他認為最終蓋亞會發現20億到25億顆星球，但他也補充這些新發現的星球和整個銀河系的星球數沒有一定關係。

蓋亞掃描每顆行星約70次，讓天文學家得以算出200萬顆行星橫向的行動，以及觀察它們在銀河中漂浮或是搖晃的情況。這些資訊有助於讓科學家了解銀河系的質量是如何分布的，尤其是圍繞在銀河邊際的暗物質暈(dark matter halo)。Gilmore說，了解銀河系偏遠區域物體運行的速度，可以幫助科學家了解這個暗物質暈的大小，這完全會是個大轉變。

他認為未來所有太空任務都會使用這個利用蓋亞資料繪製的3D地圖，地面上的太空望遠鏡也可以藉此調整方向、更精確地找到它們想探測的天文物體。

科學家已經透過蓋亞發現那些星球有行星，因為這些星球會搖晃是因為它們的地心引力受到鄰近行星的影響，科學家因此新發現了大約7萬顆系外行星，使得目前3,500顆科學家已經記錄到的系外行星數量大幅增加，天文學家預計到蓋亞的任務完成前可能會發現更多。

(中時電子報)