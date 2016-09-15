返家遊子看這邊 屏東地區交通狀況

我要評比

枋寮台一439公里北上車道因為電線傾倒目前南下路段單線雙向管制。（警方提供）

今日屏東縣仍達停班停課標準，根據屏東災害應變中心最新交通資訊，中秋返鄉的遊子可提前避開封路路段，選擇替代道路。

目前大眾運輸輪船部分東琉線全部停駛，鐵路僅南迴線（高雄至臺東）枋寮間停駛，國光客運及統聯客運正常行駛，公路及市區客運則停駛。

資訊如下：

1.三地門鄉口社大橋因水位達封橋警戒水位，封閉中，新三地門橋與舊三地門橋（通往三地門）於上午8時30分後開放通車。

恆春地區：屏159線（龍水路段）積水，從台26線至照利餐廳路段封閉無法通行；恆春鎮龍潭橋、龍鑾一號橋因水位達封橋警戒水位，封閉中；台26線26k+700龍鑾橋昨日晚間6時開放通車。

枋寮地區：往台東的台九線因為道路沖刷尚在搶修中 預計12時開放；台1線434.8至436公里北上路樹倒塌嚴重，目前由警方管制中；台一439公里北上車道因為電線傾倒目前南下路段單線雙向管制。

佳冬地區：沿海路至今未通，屏東災害應變中心建議，由東港往林邊方向，過林邊大橋至佳冬。

東港地區：國道三號林邊交流道至大鵬灣道路之北上路段高架橋目前開放緊急停車；台17線258k至261k（大鵬灣至瑶仔口橋路段）間積水嚴重，實施道路封閉

潮州地區：台一線422.5公里處北上車道路樹倒塌，暫時封閉北上車道。屏155線來義鄉6.5k處南和段道路坍方，占用南下車道，目前交通錐管制。

萬巒地區：屏104線佳平橋因水位上升達封橋警戒水位，目前封閉。

里港地區：台24線54k及台24線（伊拉至神山）路段實施預警性封封閉；台24線德文至神山（27.6-37.2公里）路段實施預警性封封閉； 台24線臨 45便道預警性封閉。

(中時)