中颱莫蘭蒂遠離 新北等10縣市豪、大雨特報

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中央氣象局針對新北10縣市發布豪、大雨特報。（圖取自中央氣象局）

中颱莫蘭蒂已逐漸遠離台灣，目前中心在金門西北方陸地繼續朝北行進，金門風雨持續中，外圍雲系也仍影響台灣，中央氣象局針對新北等10縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾留意。

中央氣象局表示，今（15）日台東、花蓮、高雄地區及屏東山區有局部大雨或豪雨發生的機率，屏東平地、台南、基隆地區、南投山區、新北山區及金門、澎湖有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石、土石流，沿海低窪地區應防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

至於今年第16號颱風馬勒卡（國際命名 MALAKAS，強壯有力之意）目前距離鵝鑾鼻大約還有1100公里，目前是中度颱風強度，據氣象局最新預測路經，有可能今晚就會發布海上颱風警報。

(中時電子報)