尪回話簡短被疑感情生變 伊能靜：不知道就往壞處想

伊能靜去年再嫁秦昊，6月生下女兒「小米粒」。（圖／翻攝自伊能靜微博)

伊能靜曝和秦昊對話。(圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜親自回覆網友疑慮。（圖／翻攝自伊能靜微博)

藝人伊能靜去年再嫁小10歲大陸演員秦昊，6月在美國生下女兒「小米粒」，一家幸福又美滿，不過14日她曬出和老公對話，卻因秦昊回話較簡短，竟有網友關心起她們是不是感情出問題，她也親自回覆：「為什麼什麼都不知道就往壞處想...」。

從伊能靜和老公的對話中，可看出兩人都在聊女兒「小米粒」，不過都是伊能靜打比較多字，秦昊都回覆的很簡短，有網友覺得他在敷衍，懷疑兩人感情出問題，伊能靜只好親自回覆：「他在拍戲啊，拍戲空檔一直跟我說話，為什麼什麼都不知道就往壞處想」，不少網友也出面力挺，認為男生本來講話就挑重點講，女生話就比較多，這很正常的，要他不要多想。

其實，她有在po文提到，因為颱風導演給秦昊放中秋兩天假，但是還在機場等著，讓她打擊很大，可見兩人雖忙，常分隔兩地，但仍會把握時間相聚，感情依舊甜蜜蜜。

(中時電子報)