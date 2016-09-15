黃阿發種浪漫心型柚 溫馨又討喜

我要評比

「讓生活更美好的農業達人」16觀音山依山傍海，週末假日八里左岸總是充滿騎腳踏車與散步人潮，欣賞觀音山日落美景。幸福柚達人黃阿發開發討喜心型的文旦柚，觀賞、送禮為主，讓無敵美景中充滿浪漫。

新北市八里為文旦柚主要產區，經過八里區農會推廣部主任黃梓雄的巧思與行銷，有「南麻豆、北八里」的美譽，也提升當地文旦柚的產值。 新北市府農業局與八里區農會，提升農產品價值， 將當地特產文旦柚變成一顆顆心型造型的幸福柚，推出後受到消費者歡迎，成為送禮表達心意最佳代表，未來規畫提供客製化服務。

八里區農會總幹事林正松、黃梓雄等人，將文創商品限量心型文旦柚，命名為「幸福柚」，外型獨特，浪漫討喜。但好品質的幸福柚也要有人種植才行。

黃梓雄表示，幸福柚是將文旦柚放入刻有字樣的心型模型中，塑造成形，希望能透過它傳遞幸福的感覺。這些字樣，可以是愛心圖案，可以是「love」，或雙囍等。

八里農友黃阿發，栽種文旦柚已20餘年，並多次代表八里區參與新北市的文旦柚評鑑比賽，屢屢獲獎。

黃阿發自民國102年起，嘗試種植心型文旦柚，起初，由於技術不純熟，第一年大多數果實失敗，但透過努力不懈的精進研發，終於栽培出完美幸福柚，贏得「幸福柚達人」的稱號。

農民必須掌握柚子的大小及套模型的時間點，種筍也種柚子的黃阿發表示，幸福柚果實約雞蛋大小時就要裝模，且時常要注意果實在模具裡的變化，照顧過程須投入大量耐心與愛心，還要慎防病蟲害侵襲，比栽培一般文旦柚還要辛苦。

黃阿發剛開始嘗試栽培時，果型及外皮色澤都不理想，只好忍痛丟棄大部分柚子，但憑藉著自己對八里文旦柚的熱情，即使100顆失敗99顆，只要有1顆能成功，就努力堅持下去。

近年來，隨經驗累積愈來愈上手，成功率已達8-9成，今年的成功率約為7成。每顆幸福柚外型飽滿，果皮鮮綠，心中充滿無限成就感。從農場遠眺台北港落日無敵海景，驚嘆原來八里這麼美，拿在手中的幸福柚，心裡也是甜甜的。

八里文旦不再只是柚子造型，還可以創意無限，變成一顆顆的愛心，送給心上人表達愛意，傳遞溫暖與幸福。

農業局表示，將農產品塑造成文創商品，大幅提升文旦柚附加價值，不僅可以區隔市場，也能創造農民收益，保障農民所得，今年幸福柚產量約2000顆。

農業是擁有高經濟價值的高技術產業，農民除擁有專業技術，更對農業有熱忱的心。八里區農會總幹事林正松表示，文旦柚是八里主要經濟來源之一，八里人對文旦有特別的情感。希望透過心型文旦，讓大家知道八里是充滿愛與幸福的地方。

八里區農會表示，獨步全台的幸福柚，除在未婚聯誼及浪漫戶外晚宴，幫未婚的青年農民找到另外一半，也藉一顆顆幸福柚牽線，覓得良緣。

農會未來規劃除「囍」及「LOVE」字樣，也將為不同需求提供客製化服務。今年心型幸福柚，一顆定價約新台幣380元，如有需要購買的民眾，可以洽詢新北市八里區農會。1050915

(中央社)