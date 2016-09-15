亞帕運慘敗才知天高 張譽盼闖東京帕運
中華隊柔道20歲選手張譽在仁川亞洲帕拉林匹克運動會中狼狽吞敗，才明白與世界好手的距離「沒有想像中的近」，持續苦練，最大希望是4年後闖進東京帕運。
先天因視神經萎縮而嚴重影響視力的張譽小時候身體不好且有氣喘，國民小學3年級時，父親帶他去練柔道，希望靠運動養好身體，那是接觸柔道的開始。
小學5年級時，張譽在比賽中得獎，漸漸在柔道找到成就感，才開始決定要成為選手，轉學到有柔道校隊的學校。
即便在柔道上有成就，張譽也曾想放棄，他說，「每天眼睛一睜開就是練習，這樣的生活其實很枯燥」，但父親勸他，「頭都洗一半了，不洗完怎麼行」，他才繼續練柔道。
多數情況下，張譽都和一般選手練習、比賽，視障者賽事中幾乎都能輕鬆獲勝，但2012年仁川亞帕運，張譽首次參加高強度比賽，硬生生接受一場震撼教育。
張譽說，印象很深刻，當時他挾著2連勝氣勢出賽，狀況正好，卻碰上勁敵，比賽中第一次暫停時，他就發現實力差對手太多，無論力量、爆發力都和對手有極大優勢。
張譽回憶，那時在場上只能盡力躲避對手進攻，絲毫沒攻擊機會，但即便竭盡所能閃躲，對手仍頻頻得分，讓他甚至無法拖完比賽時間，就被判落敗。
張譽賽後體會到與世界頂尖好手距離「沒有想像中的近」，開始增加訓練內容和重訓份量，已深切明白「要付出更多，才有資格站上賽場」，張譽說。
張譽現在要升大學3年級，十分有危機意識，已開始為未來工作打算。
他說，畢業後就要開始為生活打算，但不想離開柔道，想轉作教練，兼顧生計和興趣，對比賽也仍有未完的夢，2020年東京帕運「我想再拚一次」。1050914
(中央社)
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