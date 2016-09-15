雕塑身材 這些穴道要認識

想要雕塑身材，除了控制飲食、運動，穴道按摩也是一招。中醫師許芳瑜（圖）說，常按腰部帶脈穴可幫助代謝，養成「小蠻腰」；常按腿部豐隆穴可排體濕去水腫。中央社記者陳偉婷攝 105年9月15日

想要雕塑身材，除了控制飲食、運動，穴道按摩也是一招。中醫師許芳瑜說，常按腰部帶脈穴可幫助代謝，養成「小蠻腰」；常按腿部豐隆穴可排體濕去水腫。

時序逐漸入秋，但天氣炎熱，不少人還是大啖冰品、冷飲，體內蓄積濕氣，不僅身體容易疲倦，也因攝取過多糖份，體重增加不少。

開業中醫師許芳瑜受訪時表示，控制身材首要應控制吃進體內的食物，有些人明明不餓，但看到食物還是很想吃，吃了又覺得破功而懊悔，陷入減重不成、心情不佳的惡性循環。

許芳瑜說，抑制食慾可按雙耳上和臉部連接的一小片耳屏，耳屏上有渴點和飢點，用手指按壓、搓熱，可抑制食慾。不用執著一定要找到穴點，只要覺得很餓、很渴，按壓耳屏就可以。

很多人擔心肚子肥油一圈，許芳瑜說，按腰部帶脈穴可促進腹部代謝，帶脈穴的位置就是用手從肚臍滑到腰側位置，就像做扠腰動作，用大拇指按兩側肚子，也可改善身體循環。

許芳瑜說，夏天大家吃很多甜食、冷飲，中醫說「肥人多痰濕」，把體內痰濕去掉可消水腫，建議可按胃經上的豐隆穴，位置在膝蓋骨頭凹窩往下、外腳踝往上，走到小腿中段左右的豐隆穴，可幫忙排掉體內多餘、不好的水分。1050915

(中央社)