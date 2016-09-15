環保署統計 中秋前後PM2.5增2成
行政院環境保護署最新統計，每年中秋節在氣候條件良好情況下，細懸浮微粒（PM2.5）的空污量增加2成左右。
每年中秋節期間，許多民眾都會烤肉慶祝，但相對造成空氣中懸浮微粒（PM10）及PM2.5濃度增加。
根據環保署最新統計，在氣候條件沒受東北季風或颱風影響下，中秋節前後PM10與PM2.5濃度都有明顯增加。
環保署環境監測及資訊處今天說，以民國103年為例，中秋節下午PM2.5濃度為每立方公尺13.2微克；中秋夜為16.3微克；隔天凌晨為12.9微克；隔天上午為13.5微克，隔天下午為14.2微克；隔天晚上13.2微克，增量約23.5％。
PM10中秋節下午濃度為每立方公尺23.7微克；中秋夜為28.9微克；隔天凌晨為27微克；隔天上午為29.2微克，隔天下午為27.5微克；隔天晚上27.3微克，增量約5.9％。1050915
(中央社)
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