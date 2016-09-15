NBA》誰沒把名人堂獎盃帶走 答案是艾佛森
就算入選了籃球名人堂，艾佛森果然還是艾佛森！《TMZ》15日爆料，艾佛森上周末參加完入選名人堂儀式，竟然把名人堂獎盃留在飯店房間內忘記帶走，理由是他前一晚喝掛了，這張他的名人堂獎盃照片也在網路瘋傳，畢竟這就是艾佛森的「風格」！
上周入選名人堂儀式，艾佛森整整遲到90分鐘才到場，甚至沒有趕上名人堂夾克贈與儀式，後來探聽到的答案，竟然是因為他沒有趕上飛機，所以才會上演大遲到，如今他把名人堂獎盃忘在飯店房間，看來也很像他的作風，畢竟很可能他是故意的。
因為艾佛森不用擔心名人堂獎盃會遺失，根據相關人士表示，過去12年期間，約有一半的籃球名人堂得主這麼做，就算把獎盃忘在飯店，飯店也會想辦法跟失主取得聯絡，然後把獎盃直接郵寄給他們，這樣的方式反而比較安全，「所以艾佛森並非忘記了，這只是小事。」
(中時電子報)
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