強颱莫蘭蒂釀1死44傷 全台40萬戶待復電

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中央災害應變中心今（15）日上午9時許舉行第7次工作會報。（葉書宏攝）

強颱莫蘭蒂逐漸遠離台灣，中央災害應變中心今（15）日上午9時許舉行第7次工作會報，由內政部長、指揮官葉俊榮主持，風災已造成全台1死38傷，尚有40萬8031戶待復電、36萬1770戶待復水。

中央災害應變中心指出，1死為高雄港4漁船斷纜擱淺，造成58歲陳姓漁工落海死亡，另44人因招牌掉落、強風摔車等受傷，所幸無生命危險。

經濟部指出，全國停電戶數達99萬4270戶、已修復58萬6239戶，待修復40萬8031戶；停水戶數達72萬2699戶、已復水36萬929戶，待復水36萬1770戶。

農委會指出，農業災損已達622萬元，其中以屏東縣損失358萬元（占58％）、高雄市損失106萬元（占17％）較嚴重，受損作物主要為棗，被害面積約21公頃，其次分別為蓮霧、香蕉、木瓜及蘋果等損失金額較多。

葉俊榮指出，颱風逐漸遠離，中央要主動提供支援給地方政府進行復原工作，農損部分再次清查，至於停電、停水戶數攸關民生，要主動向民眾說明具體的復原進度。

(中時)