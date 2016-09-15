幻化成月宮 月世界繽紛光影藝術祭

「不一樣中秋」5想好怎麼過中秋節連假了嗎？高雄市月世界有「月見物語、秋夕幻想藝術祭」活動，用繽紛的光影將貧瘠的惡地形幻化成月宮，要讓遊客穿越時空，打開五感的奇幻時空的旅程。

市府觀光局規劃在今、明兩天推出「月見物語、秋夕幻想藝術祭」，要用炫彩奪目變幻無窮山景結合光、影互動裝置藝術，渲染震撼視覺，希望民眾到月世界過一個不一樣的中秋節。

中秋節是全家團圓的日子，吃月餅剝柚子，欣賞皎潔的明月，但是這樣的傳統似乎已無法滿足年輕人求新求變的生活型態，在傳統的節慶中融入巧思，用不一樣的方式詮釋傳統年節，別有一番滋味。

高市府在秋夕幻想藝術祭，裝置了5公尺的巨型花燈「月見女神」，結合惡地形的山景呈透過光影展現迷幻繽紛的影像，用古老神秘的傳說賦予「嫦娥月宮」現代化的想像；主辦單位同時設計了「彩繪兔兒爺」、「博狀元餅」、「兔如奇來」等中秋應景童玩，讓欣賞月圓的同時，也能高興闖關拿獎品。

另外還設計了「狼嚎大賞」，鼓勵民眾提早練習，用洪荒之力於月世界的中秋夜，化身野狼，讓狼嚎聲迴盪空谷，不僅比勇氣還要比氣長，讓今年的中秋節過得更有趣。活動是要較勁誰的狼嚎聲最長，即可獲得新台幣2000元獎金。

觀光局還設計在中秋月圓團圓日，讓不想要烤肉、力行生態環保的民眾來一場野餐派對，還提供「賞月夜划」活動，名額限200人，歡迎民眾體驗不同於白天划漿及水上觀景樂趣，享受一起野餐和「夜划撈月」的樂趣。相關訊息洽高雄市號觀光局網站。1050915

(中央社)