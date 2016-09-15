台鐵潮州至台東間仍停駛 其餘全線復駛

我要評比

莫蘭蒂颱風逐漸遠離，台鐵為維護旅客與行車安全，今天凌晨於颱風後第一班車開行前，經第一線同仁漏夜巡查路線並進行搶修，確認行車安全無虞後，大部分路線已陸續恢復行駛。

台鐵宣布，今天除南迴線潮州至台東間仍全天停駛外，其餘各線含各支線各級列車均恢復正常行駛。

台鐵指出，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間列車車票而受影響的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

(中時)