《玩命關頭》女星變性！網曬男人樣照

蜜雪兒為了新片「變性再變性」。（圖／取自蜜雪兒Instagram）

蜜雪兒為了新片犧牲極大。（圖／達志影像）

演出《玩命關頭》系列電影的女星蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez），在片中女漢子形象鮮明，戲外則曾和小鮮肉柴克艾弗隆交往。不過近來她卻在網上曝光一張自己「變形」成男人的照片，嚇壞不少粉絲，但其實這是她為了新片所做的犧牲。

蜜雪兒為了新片《（Re）Assignment》做出極大犧牲，可謂是「變性再變性」，她在片中反串當男殺手，因此得纏胸、黏假鬍子甚至貼假性器官，她在網上曬出「變性照」後，引來大批網友討論。

不過最辛苦的，莫過於片中的她還慘遭變態醫生變性，原本就反串成男殺手的蜜雪兒，又得在片中遭變性成女殺手，相當辛苦。但蜜雪兒先前曾透露非常榮幸能拍攝如此前衛的電影，甚至還在網上搞笑曬出露腋毛照，相當大方。

(中時電子報)