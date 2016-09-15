深圳公車起火 至少1人死亡

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中國大陸廣東省深圳市公安局交通警察支隊今天在微博公告，當地1輛公車起火，有人員傷亡。

據大陸中央電視台報導，這起意外發生在上午7時左右，目前火勢已被撲滅。深圳交警表示，已有1人在事故中死亡。警方正在調查公車起火原因。

深圳公安局交警支隊公告表示，民警已到現場，具體情況，他們將會追蹤。

公告沒有透露具體傷亡人數。1050915

(中央社)