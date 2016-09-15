環保意識抬頭 環保烤肉用品夯
近年來環保意識抬頭，環保商品受到民眾青睞，連中秋烤肉時也不例外。根據量販業者統計，不用炭的烤具市占率已達3成5，環保炭業績也成長2成。
許多民眾在中秋節烤肉，但根據研究發現每年中秋烤肉會讓空污量增加2成左右，這讓許多環保烤肉用品獲得民眾青睞。根據大潤發統計，用瓦斯跟電力的烤肉用具市佔率逐年提高，今年已經達到3成5左右。
業者今天表示，環保炭銷量也逐年增加，今年業績預估可以成長2成左右。過去民眾戶外常使用的免洗餐具，近年民眾也開始選擇購買可重複使用的鐵碗、鐵筷或塑膠水杯，相關重複使用的餐具3年來平均成長15%。
環保署也呼籲民眾，如果要烤肉食，一定要使用環保炭，除了可以降低空污危害外，也不會讓自己本身吸進大量的細懸浮微粒（PM2.5）。
除此之外，環保署建議民眾烤肉時一定要座在上風處，且負責烤肉的人要帶上活性炭口罩；敏感族群的民眾要遠離烤肉架，減少烤肉的機會，才不會讓身體感到不適。1050915
(中央社)
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