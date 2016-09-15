莫蘭蒂遠離 桃機9成4航班恢復正常

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莫蘭蒂颱風遠離，桃園機場今天有9成4的航班已經恢復正常。由於今天起為中秋假期，桃機旅客增加1萬4000多人，較平日多出14%。

桃園機場公司上午表示，受到莫蘭蒂颱風影響，今天凌晨到上午9時30分止，受影響航班總計取消42班，包括客機入出境取消29班，貨機入出境取消13班。

桃機公司表示，莫蘭蒂颱風遠離，機場今天9成4以上航班已經恢復正常。由於颱風後班機需要時間消化，加上中秋連假加班機，整日航班數為752班，較平日多出14%，旅客約增加1萬4000人，整日運量預估為11萬3000旅客人次。

由於部分航班時間略有調整，各航空公司也提醒旅客及民眾，出發前務必確認班機最新動態。1050915

(中央社)