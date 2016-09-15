颱風遠離 台南災害應中心降為2級
颱風莫蘭蒂遠離，台南市天氣也開始好轉，從今天清晨滂沱大雨逐漸減緩，天色也有明朗跡象，台南市災害應變中心從1級調降為2級。
莫蘭蒂昨天下午橫掃台南，強風過後是強大雨勢，局部地區時雨量逼近40毫米，直到今天上午8時後才逐漸緩和，上午10時天色也從昏暗漸漸開朗。
台南市長賴清德前往永康區及仁德區，視察路樹倒塌、道路坍塌等災後現況及處理情形。
台南市災害應變中心統計，颱風過境期間，台南13個行政區撤離224人，24人受傷，10萬6354戶停電，已修復8萬7478戶，預定晚間11時完成修復工作。
台南仍有9座橋梁、38路段封閉。1050915
(中央社)
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