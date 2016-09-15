中秋烤肉如何吃得健康？五大妙招揭曉
今日是月圓人團圓的中秋佳節，雖遇莫蘭蒂、馬勒卡雙颱擾亂，但民眾烤肉興致不減，賣場掀起一波採買潮。不過，烤肉固然美味，卻暗藏致癌物質，如何盡情吃烤肉、降低健康危機？善用醃料、減少燒烤時間是一大關鍵。國外網站《Health.com》分享五大烤肉妙招，一起來看看吧！
1.善用香料、辣椒
一項研究發現，烤肉時善用香料（如大蒜、鼠尾草、百里香），除可增加料理香氣，可以減少60％致癌物質「異環胺」（HCA）。此外，燒烤過程中塗上辣味醃醬，也可減少致癌物質產生。
2.加酒醃製
國外一份研究指出，使用紅酒、啤酒醃製肉類，可降低燒烤時產生的致癌物質。葡萄牙大學實驗發現，加入紅酒醃製牛肉6小時，燒烤完成後，致癌物質大降40%，加入啤酒亦有類似效果。
3.降低燒烤溫度
研究指出，致癌物質「異環胺」（HCA）與料理溫度呈正比，盡量讓溫度低於會讓HCA 形成的325華式度（約162.7攝氏度）。
4.先微波後燒烤
一項研究指出，先將魚、肉加熱微波2分鐘，減少高溫燒烤時間，可降低90%「異環胺」（HCA）產生。此外，微波後要記得倒掉流出的肉汁，裡頭含有HCA。
5.多烤蔬菜
烤肉時，可將肉與蔬菜搭配一起烤，如此可減少熱量攝取，同時也可均衡營養、補充纖維質。
(中時電子報)
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