巴基斯坦火車相撞 至少4死 上百傷

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巴基斯坦發生火車相撞事故，至少4人死亡，100多人受傷。(圖/jang新聞網)

巴基斯坦中部城市木爾坦今(15)日上午發生火車相撞事故，目前已造成至少4人死亡，100多人受傷。

木爾坦位於傑納布河東，人口380萬；是巴基斯坦旁遮普省的城市。

(中時電子報)