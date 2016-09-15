不一樣的中秋 金門博狀元慶團圓

「不一樣中秋」六有別於台灣吃月餅烤肉的中秋節，一海之隔的金門則是以流傳300多年的博狀元餅慶中秋。只見每逢中秋佳節，鄉親或旅客團團圍坐，擲骰聲、吶喊聲不絕於耳，既有趣又寓教於樂。

中秋博狀元餅是金門特有的中秋佳節應景的民俗娛樂活動，相傳明鄭時期的大將洪旭為了紓解軍中士兵駐防外地的鄉愁，讓士兵博餅娛樂；隨著洪旭駐防各地，大陸閩南地區如廈門、漳州、泉州等地到現在仍流傳這項習俗。

博狀元餅是以6顆骰子的變化，作為獎項判別，但獎品名是配合古代科學考試的進程，從秀才、舉人到進士，再比較宣榜的名次，探花、榜眼到狀元，鼓勵民眾以追求狀元為目標。

博餅將科舉考試的進程目標，透過遊戲普及到民間。遊戲的玩法6顆骰子分別代表古代科舉制度中的狀元、榜眼、探花、進士、舉人、秀才6階級。以科舉功名的成就，做為鼓勵子弟進取的方法。

金門縣一年一度中秋博狀元活動從9月1日登場，尚義機場、水頭碼頭和金酒公司都各自設攤讓民眾和旅客體驗；開博當天金門旅行公會在莒光湖畔，席開20桌邀請兩岸遊客一起開博，揭開中秋博餅序幕；多數旅客都是首次體驗，覺得十分有趣。

而9月11日更是全縣博餅盛事，五鄉鎮同步各自擺桌博餅，民眾全家扶老攜幼摩拳擦掌，好不熱鬧。每張桌上放著大碗公，大家奮力一博，比較手氣。每個人輪流擲骰，視紅四的多寡決定勝負，力拚桌狀元，現場擲骰聲、吶喊聲震天價響。

各鄉鎮先產生88位桌狀元，複賽一決勝負，前8名再決賽決定名次，最後獲得「狀元」的民眾開心抱走電視機等大獎。

當晚雖然部分地區下起雨來，但仍澆不熄民眾的熱情，每個人都搶著體驗擲骰，感受金門特有的中秋博餅樂趣。民眾、觀光客在體驗地方的民俗節慶之際，也認識了中國傳統科舉文化的內涵。

不過，有民俗專家認為現在的中秋博餅，只有「博」的動作，沒有「餅」的彩品，失去原意，有些遺憾。原來傳統的狀元餅整套是63個，但鑑於餅的保存問題，加上製作狀元餅的商家有限，為了推廣地區產業，現在普遍改以高粱酒、貢糖、麵線、一條根、砲彈鋼刀等作彩品。

民俗工作者建議縣府協助製餅店家轉型，透過包裝，將「博」和「餅」結合再一起，再創中秋博餅原貌。

不過，不管有沒有狀元餅，只要全家老少能齊聚一堂，就達到中秋團圓的意義了。1050915

(中央社)