香港5名記者採訪烏坎 遭扣留驅逐

中國大陸廣東省烏坎村日前爆發警民衝突，有香港記者前往採訪。據報導，昨晚至少有5名記者一度被扣留，現已返港。

官方香港電台今天報導，包括明報、南華早報和「香港01」等至少5名到烏坎採訪的記者一度被公安帶走和扣留，現已安全返港。

報導引述1名記者說，14日晚間9時許，一批相信是公安的便衣人員到他們躲藏的村民家中抓人，期間有記者被揮拳打中，也有記者被按在地上。

據報導，這些記者沒有反抗，但仍然受到粗暴對待。其後，他們被押上車及帶到陸豐市公安局，扣留至凌晨3時左右。

公安方面要求記者簽下保證書，聲明以後不會再到陸豐「違規採訪」，並保證不報導有關烏坎的消息。之後，這些記者被送往深圳，自行過關返港。1050915

(中央社)