莫蘭蒂肆虐 1死44傷百萬戶停電

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颱風莫蘭蒂逐漸遠離台灣本島，中央災害應變中心統計，截止今天上午，已造成1死44傷，近100萬戶停電，72萬2699戶停水。

中央災害應變中心資料顯示，莫蘭蒂造成1死44傷，而截至上午8時，全台99萬4270戶停電，已修護58萬6239戶，待修護40萬8031戶；72萬2699戶停水，已修護36萬929戶，待修護36萬1770戶。

中央災害應變中心表示，停電、停水主要集中在東部、南部等災情較嚴重地區，農損部分，由於颱風剛走，數據還在整理。1050915

(中央社)