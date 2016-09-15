160公里的夢 大谷翔平15歲就計劃實現
日本火腿大谷翔平睽違近2個月，總算在本月7日重返投手丘，不僅招牌火球依舊犀利，更在13日對決歐力士的比賽中，飆出164公里的速球，刷新自己創下的日職球速紀錄，更驚人的是投出160公里，竟是他15歲就有的夢想？
大谷翔平上賽季包辦洋聯勝投、勝率、自責分率王，今年日職生涯第4個賽季，表現更上一層樓，不僅躍升成20轟打者，更將招牌火球一舉進化到164公里，這除仰賴個人天賦、出眾的手臂柔軟度、協調性、193公分的身材優勢等因素，他更從高1開始，就替自己訂定嚴格計劃表。
日媒專題報導中，展示出大谷翔平自訂的計劃表，表中以9宮格的方式，先列出大目標，再把達成目標所需的條件，環繞寫在核心目標周圍，其中包括160公里速球、犀利指叉球、增加體重（從第1年86公斤到今年100公斤），令人驚訝的是，這都是他高1就有的目標，而他現在正一一達標。
4年前日本火腿大膽指名，並提出「投打二刀流」的養成模式，硬是把一心想挑戰大聯盟的大谷翔平留在日本，如今他無論投打皆有優秀成績，外界都在期待他取得入札資格，屆時進軍大聯盟，勢必掀起一波搶人大戰，大聯盟是否會讓他投打兼修，也成為一個關注焦點。
(中時電子報)
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