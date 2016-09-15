北韓嚴重洪災 主動籲亞洲國家支援

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中國大陸官方媒體新華社發自平壤的報導指出，北韓外務省14日舉辦亞洲各國駐北韓外交使節新聞背景說明會，通報咸鏡北道北部地區嚴重洪災的受災情況，呼籲各國支援災後重建。

新華社引述北韓「中央通訊社」（KCNA）報導，蒙古、越南、寮國等亞洲9國的駐北韓使節出席上述說明會。北韓外務省介紹了災區情況，呼籲與北韓擁有長期友好合作關係的亞洲各國積極協助災後重建。

北韓鐵道省對運往災區的物資給予優先保障。僅13日一天就向災區運送水泥、鋼鐵等7500多噸物資。鐵道省靈活調配和指揮各地列車，提高運輸效率。

報導說，北韓北部地區由於普降暴雨導致洪災，初步統計死亡及失蹤人員達數百名，逾6.8萬人無家可歸，2.9萬間房屋受損。1050915

(中央社)