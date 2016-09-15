莫蘭蒂遠離 氣象局11：30解除海陸警
（11:55更新，氣象局已解除莫蘭蒂海上、陸上颱風警報）莫蘭蒂已在今日11時30分減弱為輕颱，氣象局解除海上、陸上颱風警報，不過受到外圍環流影響，今天上半天天氣還是較不穩定，有一波波的雨勢，下半天降雨較緩。而隨著第16號颱風馬勒卡逐漸逼近，有可能在今晚發布新的海警。
颱風莫蘭蒂目前位置在金門西北方約200公里，7級風暴風半徑 150 公里，以每小時17公里速度向北進行，強度不斷減弱當中。氣象局預報中心技正羅雅尹指出，由於其外圍環流仍對台灣地區造成威脅，金門、澎湖等地風浪仍大，海邊活動仍要多加留意。
今天上半天全台天氣還是較不穩定，有一波波的陣雨或雷雨，尤其是迎風面花東地區，有機會有較大的雨勢，但下半天降雨空檔時間拉長，西半部降雨趨緩。接下來馬勒卡逐漸逼近台灣，氣象局預計今晚發布警報，也不排除發布陸警的可能性。
(中時)
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