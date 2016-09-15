周媽葉惠美生日 「我倫P圖」好神！
正為「地表最強」世界巡迴演唱會四處奔波的天王周杰倫，無論工作再忙、老婆孩子多需要看顧，他都不可能忘記最親愛的母親葉惠美，今天不僅是中秋節，更是周媽媽的生日，周董超有心，昨天一過12點，就在臉書貼出母子合照，並說「祝我偉大的媽媽生日快樂啦！」，被讚是滿分好兒子。
周董今晚將在中國青島開唱，因此也將周媽媽「打包」帶走，好一起慶祝生日，在po出的母子合照中，發現周杰倫不僅送上美麗優雅的玫瑰藝術蛋糕，還特地將照片修了一下，套用像畫作般的濾鏡，粉絲也注意到天王的巧思，驚呼「我倫居然會P圖啦！」，讚他品味不錯，既符合天王最近熱愛藝術品的興致，也呼應了葉惠美女士身為美術老師的身分，格外有意義。
(中時電子報)
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