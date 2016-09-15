人權團體請願 促歐巴馬特赦史諾登

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國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）與美國民權聯盟（ACLU）等組織今天聯合發起請願行動，敦促美國總統歐巴馬特赦逃亡俄羅斯的國家安全局（NSA）洩密者史諾登。

法新社報導，這項行動希望透過網路請願，敦促歐巴馬明年1月任期結束之前特赦史諾登。

活動在網站pardonsnowden.org發起，已有多位知名律師與名人連署聲援，包括作家歐茨（Joyce Carol Oates）及演員馬丁辛（Martin Sheen）。

國安局包商前雇員史諾登獲特赦的機會微乎其微。他2013年公布數以千計機密文件，披露美國在911事件後的大規模偵監行動。

史諾登將文件交給記者葛林華德（Glenn Greenwald）、蘿拉普瓦特拉絲（Laura Poitras）與麥卡斯吉（Ewen MacAskill），遭美國當局控以間諜罪與竊取國家機密罪名，最高面臨30年徒刑。1050915 1050915

(中央社)