強颱侵襲 派出所當避難所
颱風莫蘭蒂風強雨大，多名民眾無法騎車，有人棄車躲路旁，也有人蹲趴緊捉機車怕被吹走，高雄市警員見狀開3輛警車載回10多人，暫時安置派出所當避難所。
高雄市政府警察局苓雅分局今天表示，莫蘭蒂侵襲時風強雨大，福德二路派出所警員林育民、林佳賢與許慈廷執行巡邏勤務時，發現10多名民眾受困。
這些民眾都因風雨太大無法騎車，有人被迫棄車躲路旁，也有人蹲趴緊捉機車怕被吹走，全身淋濕無處躲藏，在風雨中十分危險，警員立即駕駛警車載回派出所安置避難。
警方表示，等風雨略減小後，警員再載民眾回現場騎機車，維護民眾安全。1050915
(中央社)
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