政院：中秋連假長照不中斷 有多元服務

行政院今天表示，中秋連假期間，長期照顧服務不間斷，將持續提供失能民眾及家庭照顧者獲得必要長照服務。

行政院表示，有需要的民眾，事先由本人、家屬或社區鄰里長，以市話撥打長照專線412-8080、或以手機撥打各縣市區域碼後，再撥412-8080，另也可向各縣市政府「長期照顧管理中心」預先申請長照服務。

行政院說，為滿足多元需求，提供民眾便利及可及的長照服務，衛生福利部協同各縣市政府建立「長期照顧管理中心」，提供受理申請、需要評估及整合、連結、輸送長照服務單一窗口，肩負整合連結「醫療照護」與「生活照顧」體系服務資源，目前已於22縣市成立62個「長期照顧管理中心」及分站。

行政院表示，有長照需要民眾，可向「長期照顧管理中心」申請長照服務，中心會派員到家中評估民眾生活功能，並連結或轉介所需長照相關資源，讓民眾獲有效長照服務。

有關中秋連假期間長照服務，行政院表示，各縣市中秋連假期間仍持續提供的長照服務，包括居家及機構服務；另居家護理服務及復健服務，將調整安排於中秋節連假前後提供。1050915

(中央社)