精靈寶可夢陪路跑 耶誕節前夕登場

今年是精靈寶可夢（Pokemon）誕生20週年，正式授權的寶可夢耶誕路跑將於12月24日開跑，現場將會有超人氣寶可夢替跑友加油打氣，即日起開放報名。

主辦單位表示，擁有官方正式授權的日商進星股份有限公司台灣分公司將於12月24日上午舉辦「Pokemon Christmas Run in Taipei 2016」，地點在新北市三重大都會水漾公園，活動當天將用可愛的寶可夢布置會場，讓跑友可盡情拍照，報名網址http://bao-ming.com/pokemonruntaipei2016。1050915

(中央社)