台北西站拆遷 國光客運：需和北市溝通
國光客運副董事長王應傑今天上午陪同台北市長柯文哲，視察國光客運台北西站中秋疏運狀況後表示，客運全天出勤解決疏運狀況，至於西站拆遷問題，仍需要和市府溝通再溝通。
柯文哲上午視察國光客運台北西站A、B棟旅客疏運狀況，他說，國光客運1天約發車900多班，若全放到台北轉運站，容量和路線還要再確認，視察結束後，隨即離去未受訪。
王應傑說，各站有因應措施，駕駛是全勤出動，且遊覽車業務也先停駛，支援疏運返鄉旅客，若班次不夠也會租用民間優質遊覽車。
國光客運表示，中秋連假輸運量多3成，約增加疏運2萬人次旅客，至於司機駕駛人力，在符合相關規定進行排班。
王應傑說，政府規定駕駛原本工作6天要休息1天，但因大眾運輸業者沒有辦法調度，所以交通部和公路總局准許大眾運輸工針對司機有12天調度。
至於台北西站9月28日將搬遷。台北市交通局長張哲揚表示，A、B棟預定11月初會動工，因要配合西區門戶，選定28日搬遷台北西站，是因不想在中秋節影響中南部民眾返鄉，至於改制台北轉運站的搭車點，民眾可上交通局網站查詢。
王應傑說，國光客運在車輛搬遷事宜會配合市府，拆遷問題有待雙方協商，因拆除站體茲事體大，原則配合，但在情理法等狀況上和市政府想法有出入，還要溝通、再溝通。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。