台北西站拆遷 國光客運：需和北市溝通

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國光客運副董事長王應傑今天上午陪同台北市長柯文哲，視察國光客運台北西站中秋疏運狀況後表示，客運全天出勤解決疏運狀況，至於西站拆遷問題，仍需要和市府溝通再溝通。

柯文哲上午視察國光客運台北西站A、B棟旅客疏運狀況，他說，國光客運1天約發車900多班，若全放到台北轉運站，容量和路線還要再確認，視察結束後，隨即離去未受訪。

王應傑說，各站有因應措施，駕駛是全勤出動，且遊覽車業務也先停駛，支援疏運返鄉旅客，若班次不夠也會租用民間優質遊覽車。

國光客運表示，中秋連假輸運量多3成，約增加疏運2萬人次旅客，至於司機駕駛人力，在符合相關規定進行排班。

王應傑說，政府規定駕駛原本工作6天要休息1天，但因大眾運輸業者沒有辦法調度，所以交通部和公路總局准許大眾運輸工針對司機有12天調度。

至於台北西站9月28日將搬遷。台北市交通局長張哲揚表示，A、B棟預定11月初會動工，因要配合西區門戶，選定28日搬遷台北西站，是因不想在中秋節影響中南部民眾返鄉，至於改制台北轉運站的搭車點，民眾可上交通局網站查詢。

王應傑說，國光客運在車輛搬遷事宜會配合市府，拆遷問題有待雙方協商，因拆除站體茲事體大，原則配合，但在情理法等狀況上和市政府想法有出入，還要溝通、再溝通。1050915

(中央社)