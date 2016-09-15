英機構預警 日櫻島火山將有百年大噴發

今年2月才噴發過的櫻島火山今又被預警將有百年一度的大噴發。（圖/美聯社）

英國布里斯托大學（University of Bristol）新發布火山預警，警告日本鹿兒島（Kagoshima）的櫻島火山（Sakurajima volcano）近日來活動頻繁，恐將發生自1914年「大正大噴火」後，百年來最大的噴發。目前預計此次噴發，將會影響整個鹿兒島地區及週邊超過60萬的居民。

據英國鏡報（The Mirror）報導，布里斯托大學2名火山研究中心的教授希克（James Hickey）與古茲曼（Joachim Gottsmann）近日發表最新的櫻島火山研究報告，透過長時間利用GPS和3D模型監控北邊巨大的始良火山臼（Aira caldera）發現，每年約有1,400萬立方公尺的岩漿注入櫻島火山，約等於3.5個倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）的大小。這群科學家非常擔心如此大量的岩漿庫，將導致火山巨大的噴發。

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櫻島火山是日本最活躍的活火山，位於九州鹿兒島灣（Kagoshima Bay）內，共分為北、中、南三座山嶽，日本進入明治維新以前曾有2次重大噴發，然而最嚴重的一次當屬1914年（大正3年）1月12日發生的「大正大噴火」，本次噴發造成58名居民死亡，熔岩覆蓋面積達9.2平方公里，關鍵是如此大面積的熔岩讓櫻島和一旁的大隅半島（Ōsumi Peninsula）銜接，大量火山灰覆蓋造成耕作困難，共有3分之2的櫻島居民移居他地。

但該報告亦提及，距離火山僅50公里的川內核電廠（Sendai nuclear plant）要特別防範安全，該核電廠一直都被環保團體和週邊居民詬病，所在位置鄰近共5個大型活火山臼（calderas），而上回大噴發的岩漿量和範圍都很大，百年後此次一旦爆發，於去年恢復運轉的川內核電廠將是首當其衝。日本氣象廳（Japan Meteorological Agency）自今年2月開始提高櫻島火山的警戒至第3級-「禁制靠近火山」，京都大學（Kyoto University）也制定了新型的疏散計畫，呼籲居民不要過度恐慌。

(中時電子報)