巨無霸飛機難用？全球首架A380新航不續租

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新加坡航空A380客機。（美聯社資料照）

飛機不是越大越好！全球最大客機，空中巴士A380（Airbus A380）面臨市場萎縮困境，新加坡航空公司表示，不打算延長全球首架A380客機的租約。

A380是空中巴士公司研發的雙層4發動機巨型客機，首架A380客機於2005年1月18日在土魯斯廠房舉行出廠典禮，並於4月27日試飛成功。同年11月11日，客機首次跨洲試飛抵達亞洲的新加坡。

2007年10月15日客機首先交付給新加坡航空公司，在10月25日首次載客從新加坡樟宜機場飛抵澳洲的雪梨國際機場。

而新航周三（14日）在回覆媒體詢問的電郵中表示，公司的A380客機租約於明年10月到期後，不打算行使選擇權延長租約。BBC中文網報導，新航首5架A380客機是以租賃方式取得，租期為10年。新航表示，它將會稍後考慮其餘4架A380客機的租約情況。

A380客機面對較小型客機競爭，需求遠遠低於預期。目前，阿聯酋航空是最大客戶，已訂購超過140架A380客機，並有約80架投入運營。但除此之外，只有新航和澳航購買了20架以上A380客機。

上月，澳航表示凖備推遲8架A380飛機的交付時期。馬來西亞航空上周也表示，正洽談脫售手上的的6架A380客機。

(中時電子報)