全美最老燈塔慶祝300年生日

Snowman穿著古裝站在燈站的燈旁。(美聯社)

燈站Boston Light的管理員Sally Snowman。(美聯社)

美國最老的燈塔Boston Light。(美聯社)

美國最古老的燈塔Boston Light週四慶祝第300個生日，這個位於波士頓港、在1783年建立的燈塔經歷過了70位管理員，現在是由一名女性Sally Snowman在管理。

根據美國全國廣播電台NPR報導，Snowman表示Boston Light事實上是一個有燈塔功能的站，而非一個真正的燈塔。原本的燈塔在1716年建成後，在1776年被英國人炸毀，後來的燈站是在1783年重建的，並且自此以後為方圓27哩內的船隻指引方向。

這個燈站包括一個11尺高，有336個旋轉稜鏡的水晶燈，相當於一個有1,000瓦的燈光，全天無休的不停閃耀。

因為現在這個燈塔已經完全自動化，所以Snowman的主要任務是維持周遭整潔、為遊客解說和管理90名志願工。常常穿著古裝的Snowman說她小時候一看到這個燈塔，就想要成為它的歷史的一部分，她記得當年她和爸爸一起到這個島上看這個燈站，她立即決定長大後要到這裡舉辦婚禮。

而她也真的這麼做了，並且自1994年起當起燈站的志工，當美國海岸巡防署在2003年將燈站私有化後，Snowman被正式指派為燈站的管理員，她也因此成為燈站300年來，第一位女性管理員，Snowman說，沒想到她能夠在燈站屆滿300年之際，能夠身為管理員站在這裡，真是超越她的想像。

(中時電子報)