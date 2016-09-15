莫蘭蒂瞬間陣風達16級 毀高市5500株路樹

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高市工務局統計，莫蘭蒂颱風造成全市5500株公園路樹損害。（林宏聰攝）

莫蘭蒂颱風重創南台灣，強風造成高市道路、公園內樹木受損5500株、道路坑洞1022處，養護人員昨日冒雨扶正公園路樹1000餘株、修復路燈近200處，預計今日市區主要道路均可搶通、16日將主、次要道路行道樹、分隔島綠帶清理完成，19日上班日前讓道路、公園市容恢復正常。

高市工務局表示，因莫蘭蒂颱風瞬間風速達16級強烈陣風，初步統計造成高雄市行道樹、公園樹木受損約5500株，昨天已扶正1342株、修復路燈181處，今天上午高雄風雨暫歇，工作人員持續趕工，務必今日內完成主要道路搶通。

另外，工務局預計16日前完成主、次要道路行道樹、分隔島綠帶清理並協助學校退縮地路樹清理、17日完成主要公園樹木整理、18日完成次要公園樹木整理，務必在19日上班日前將各主、次要道路及主、次要公園市容恢復。

(中時)