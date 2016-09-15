開台媽祖契子女 中秋回宮大團圓

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今天是中秋節，嘉義新港奉天宮開台媽祖的「契子女」，今天冒著莫蘭蒂颱風外圍環流帶來的雨勢，回宮團圓參拜，感謝媽祖庇佑。

奉天宮指出，今年是開台媽祖駐台395年，奉天宮開台媽祖的「契子女」，每年中秋節都會回宮大團圓，由奉天宮誦經團在媽祖前誦經讀疏，祈賜契子女元辰光彩、消災植福。

今年奉天宮除了依例提供媽祖契子女縣貫（原意為以紅線貫穿古錢幣之意）、換貫、褪貫等儀式來增進契子女會的聯誼之外，並準備平安福宴、三層蛋糕與契子女一起享用。

奉天宮也邀請目前媽祖契子女中、年紀最大的林福來，與新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌一起切團圓蛋糕。現年97歲的林福來是奉天宮前任董事，年近百歲，身體仍非常硬朗。

何達煌指出，父母為求新生嬰兒福壽綿長，民間有穿百納衣、認有福德或長壽者為義父母，或祈求神明收為契子女，祈求神明庇佑嬰幼兒平安長大。

他說，孩子從出生到「作16歲」（象徵成年）之間，俗稱囝仔時代，早年因醫學不發達，有些囝仔「歹育飼」（不好養育），家長就會到廟裡與神明「結契」，祈求神明收嬰幼兒為「契子女」，以求得神明庇佑。

何達煌指出，奉天宮開台媽祖是信眾的精神寄託，媽祖也成為「囝仔人」的守護神，認媽祖婆作契是本地生命禮俗中常見的儀式之一，因此在「月圓人團圓」的中秋節，媽祖的契子女們都會回廟團圓參拜，感謝媽祖庇佑。

奉天宮中秋團圓祈福團拜儀式，依序鳴鐘、擊鼓、獻花、獻果、獻茗、獻財帛、行叩拜禮等傳統祭祀儀式進行，大批「契子女」在媽祖神像前虔誠跪拜，答謝神恩，充滿濃厚的人情味。1050915

(中央社)