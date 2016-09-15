屏東佳冬淹水未退 縣府將投物資

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颱風莫蘭蒂造成屏東縣佳冬鄉、枋寮鄉嚴重淹水，佳冬鄉羌園村水深及胸，今天水仍未退，屏東縣政府將用橡皮艇投放物資給受困居民。

地層下陷區的佳冬鄉昨天多處淹水，國軍出動戰甲運輸車要撤離居民，無奈鄉內多處道路被倒下的電桿阻隔，運輸車無法進去淹水區，受困民眾也不想冒險徒步涉水，不少人就困在屋裡。

羌園村到上午淹水仍未退，縣府將在中午時以橡皮艇載物資進淹水區，投放給受困居民，屏東縣長潘孟安將前往視察。

屏東縣昨天有32萬戶停電，台灣電力股份有限公司搶修後，到上午10時，停電戶數剩19萬餘戶，台電以主要道路台1線、台26線和台17線周邊為優先搶修對象。1050915

(中央社)