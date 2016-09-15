國道1號 彰化系統南下到埔鹽系統擁塞

中秋連假第一天，國道1號彰化系統南下到埔鹽系統車多，部分車速不到40公里，國道高速公路局預估，下午3時可恢復順暢。

國道1號彰化段今天上午不到10時就開始出現擁塞，南下彰化系統到彰化交流道車多，車速60到79公里，彰化交流道到埔鹽系統車速不到40公里，埔鹽系統到員林交流道車速40到59公里。

根據國道高速公路局即時路況資訊，國1南下員林交流道到北斗交流道行車時速可達80公里以上，北斗到西螺服務區的車速降為40到59公里；國道1號彰化路段，西螺服務區北上到彰化系統一路順暢，車速可達80公里以上。

國道3號南下龍井交流道到和美交流道車多，車速約40到59公里，和美交流道到彰化系統擁塞，行車速度不到40公里。

連結國道1號彰化路段與國道3號南投路段的省道台76線，東向及西向林厝到中興系統路段車較多，車速約60到79公里；西向埔心到埔鹽系統車多，車速40到59公里，東向埔鹽系統到埔心車速約60到79公里；埔心到林厝雙向車速可達80公里以上。

國道3號南投路段，霧峰系統到南雲交流道，上午10時北上及南下車流順暢，車輛時速可達80公里以上；國道6號霧峰系統到埔里端，東向及西向車流順暢，車速可達80公里以上。

國道高速公路局中區工程處行控中心表示，和美交流道到彰化系統因國3、國1匯流，車輛較多，加上匝道控制，車速較慢；國1彰化系統南下到埔鹽系統車速較緩慢，預估中午12時可先消化一波車潮，下午1時到2時出現另一波南下車潮，預估下午3時之後消化。

中區行控中心表示，國道3號、國道6號南投縣路段今天車潮較正常情形少，推測可能因颱風後天氣不佳，到南投旅遊的民眾較少，預估今天都順暢。1050915

(中央社)