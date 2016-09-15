國道1號 彰化系統南下到埔鹽系統擁塞
中秋連假第一天，國道1號彰化系統南下到埔鹽系統車多，部分車速不到40公里，國道高速公路局預估，下午3時可恢復順暢。
國道1號彰化段今天上午不到10時就開始出現擁塞，南下彰化系統到彰化交流道車多，車速60到79公里，彰化交流道到埔鹽系統車速不到40公里，埔鹽系統到員林交流道車速40到59公里。
根據國道高速公路局即時路況資訊，國1南下員林交流道到北斗交流道行車時速可達80公里以上，北斗到西螺服務區的車速降為40到59公里；國道1號彰化路段，西螺服務區北上到彰化系統一路順暢，車速可達80公里以上。
國道3號南下龍井交流道到和美交流道車多，車速約40到59公里，和美交流道到彰化系統擁塞，行車速度不到40公里。
連結國道1號彰化路段與國道3號南投路段的省道台76線，東向及西向林厝到中興系統路段車較多，車速約60到79公里；西向埔心到埔鹽系統車多，車速40到59公里，東向埔鹽系統到埔心車速約60到79公里；埔心到林厝雙向車速可達80公里以上。
國道3號南投路段，霧峰系統到南雲交流道，上午10時北上及南下車流順暢，車輛時速可達80公里以上；國道6號霧峰系統到埔里端，東向及西向車流順暢，車速可達80公里以上。
國道高速公路局中區工程處行控中心表示，和美交流道到彰化系統因國3、國1匯流，車輛較多，加上匝道控制，車速較慢；國1彰化系統南下到埔鹽系統車速較緩慢，預估中午12時可先消化一波車潮，下午1時到2時出現另一波南下車潮，預估下午3時之後消化。
中區行控中心表示，國道3號、國道6號南投縣路段今天車潮較正常情形少，推測可能因颱風後天氣不佳，到南投旅遊的民眾較少，預估今天都順暢。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。