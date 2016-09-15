馬英九東吳開課 26日談國際法

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前總統馬英九日前接受聘書，擔任東吳大學「嚴家淦法學講座教授」，馬英九辦公室證實，馬英九將於26日發表第一場演講，講題是「台灣的國際法定位」。

東吳校方日前指出，看重馬英九在國際法學術造詣及長期參與政府公職經驗，可為師生帶來不一樣高度和視野。馬英九在東吳大學是榮譽無給職，教授對象以學生為主，教職員為輔，採全校線上報名預約方式，無學分。

馬英九辦公室證實，馬英九將於26日下午在東吳大學發表嚴家淦講座第一場演講，未來將以1個月1場演講方式，針對不同主題與學生們互動交流。

前總統府副秘書長羅智強在社群網站臉書（facebook）貼出講座海報表示，「我想，會爆滿吧...只是，我的『資格不符』，不能去聽，哈哈！」，他也為馬英九加油。

馬英九擔任政府要職前曾在政治大學任教，卸任後回到「馬老師」身分，首場講座將於26日東吳大學外雙溪校區第一教研大樓普仁堂舉行，時間3小時。1050915

(中央社)